Österreichischer Musiktheaterpreis an ORF RSO Wien

Wien/Berlin (MH) – Mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien (ORF RSO Wien) steht ein weiterer Gewinner des Österreichischen Musiktheaterpreises 2024 fest. Das Ensemble "von weltweitem Renommée" erhält den Sonderpreis "Orchester", wie die Veranstalter am Freitag mitteilten.

Die Auszeichnung sei "eine wohlverdiente Anerkennung der konstanten Spitzenleistungen des ORF Radio-Symphonieorchesters", betonte Karl-Michael Ebner, Initiator und Präsident des Österreichischen Musiktheaterpreises. Sie unterstreiche einmal mehr "die Strahlkraft dieses einzigartigen Klangkörpers, sowohl national als auch international".

Das ORF RSO Wien setze kontinuierlich wichtige Impulse in der zeitgenössischen Musiklandschaft, hieß es. Mit seinem facettenreichen Repertoire, das von der Klassik bis in die Gegenwart reicht, beweise das Ensemble stets seine Vielseitigkeit. Somit sei es auch im Bereich der Medienmusik unverzichtbar. Besonders hervorzuheben sei auch die Rolle von Marin Alsop, die als erste Frau die Position des Chefdirigenten eines österreichischen Orchesters innehat. Neben seinen Abonnementzyklen im Wiener Konzerthaus und im Wiener Musikverein ist das RSO fest als Opernorchester am MusikTheater an der Wien etabliert. Zudem gastiert der Klangkörper regelmäßig bei nationalen Festivals wie dem "Steirischen Herbst", "Wien Modern" oder den Salzburger Festspielen. Seit 2024 ist das Ensemble das Festivalorchester des "Carinthischen Sommers" in Kärnten.

Der Österreichische Musiktheaterpreis wird seit 2013 für herausragende Leistungen in Oper, Operette, Musical und Ballett verliehen. Veranstalter ist der Verein Art Projekt. Die diesjährige Verleihung findet am 1. September in der Wiener Volksoper statt. Es gibt 15 Jurypreise sowie acht Sonderpreise, darunter die Ehrung für das "Lebenswerk" und das beste "Jugendprojekt".

