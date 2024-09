Früherer Gema-Vorstandsvorsitzender Kreile gestorben

München/Berlin (MH) – Die Musikrechtegesellschaft Gema trauert um Reinhold Kreile. Der frühere Vorstandsvorsitzende und Generaldirektor (1990 – 2005) und danach Ehrenpräsident starb am Freitag, wie die Gema am Montag mitteilte. Kreile wurde 94 Jahre alt.

Die Musik- und Medienwelt verliere einen ihrer größten Fürsprecher und Visionäre, erklärte der heutige Vorstandsvorsitzende Tobias Holzmüller. Kreile habe sich unermüdlich für den Urheberschutz engagiert und für die Rechte der Autoren eingesetzt. "Sein Einfluss ist in der Gema und der gesamten Musikbranche noch immer präsent", betonte Holzmüller.

Der 1929 in Aschaffenburg geborene Kreile studierte Rechtswissenschaft, Volkswirtschaft und Musik in München und Darmstadt. Vor seiner Tätigkeit bei der Gema war er unter anderem CSU-Bundestagsabgeordneter, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Münchner Gesellschaft für Kabel-Kommunikation sowie Professor und Abteilungsleiter der Abteilung Produktion und Medienwirtschaft an der Hochschule für Fernsehen und Film in München.

Die Gema vertritt nach eigenen Angaben die Urheberrechte von rund 95.000 Komponisten, Textautoren und Musikverlagen in Deutschland sowie von mehr als zwei Millionen Rechteinhabern aus aller Welt.

