Festival della Valle d’Itria ab 2025 unter neuer Leitung

Martina Franca/Berlin (MH) – Die Komponistin Silvia Colasanti wird ab der Saison 2025 neue künstlerische Leiterin des Festival della Valle d’Itria und der Accademia del Belcanto "Rodolfo Celetti". Die 1975 in Rom Geborene bekommt einen Vertrag bis 2027, teilten die Veranstalter am Dienstag in der süditalienischen Stadt Martina Franca mit. Colasanti folgt auf den deutschen Kulturmanager Sebastian F. Schwarz, der das auf Opernentdeckungen spezialisierte Festival seit 2022 geleitet hat.

Colasanti studierte Komposition am Conservatorio di Musica Santa Cecilia in Rom sowie bei Fabio Vacchi, Wolfgang Rihm und Pascal Dusapin. Ihre Werke wurden von Dirigenten und Solisten wie Vladimir Jurowski, Yuri Bashmet, Salvatore Accardo, David Geringas, Nathalie Dessay, Roberto Abbado, Massimo Quarta und Maxime Pascal aufgeführt. 2013 erhielt Colasanti den vom Land Berlin ausgeschriebenen Europäischen Komponistenpreis. 2021 wurde sie mit dem Franco Buitoni Award geehrt.

Der aus Rostock stammende Schwarz war von November 2015 bis zu seinem Rücktritt im Dezember 2017 Generaldirektor des Opernfestivals von Glyndebourne. Von Juli 2019 bis September 2020 wirkte er als Generalintendant des Teatro Regio in Turin.

Das Festival della Valle d’Itria feierte in diesem Sommer sein 50-jähriges Bestehen. Nach Angaben der Veranstalter hatte man mit 12.000 Besuchern einen Rekordzuspruch und eine Steigerung um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 35 Prozent der Zuschauer kamen aus dem Ausland.

