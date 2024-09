Leiter des Festival Donizetti Opera in Bergamo geht

Bergamo/Berlin (MH) – Der künstlerische Leiter des Festivals Donizetti Opera in Bergamo, Francesco Micheli, hat überraschend seinen Rücktritt verkündet. Nach zehn Jahren suche er neue Abenteuer und wolle sich unter anderem bei Kulturprojekten gegen den Faschismus engagieren, sagte Micheli am Samstag auf einer Pressekonferenz, wie italienische Medien berichteten.

Die nächste Festivalausgabe vom 15. November bis 1. Dezember 2024 wird die letzte unter Michelis Leitung sein. Zur Eröffnung kommt Gaetano Donizettis Oper "Roberto Devereux" in dem nach dem Komponisten (1797-1848) benannten Theater auf die Bühne. Regie führt Stephen Langridge, am Dirigentenpult steht Riccardo Frizza.

In einer Mitteilung verwies Micheli auf die Erfolge des Festivals, das sich dem Schaffen Donizettis widmet. 2019 wurde Donizetti Opera vom deutschen Magazin "Oper!" als Bestes Festival prämiert. In Italien erhielt es vier Mal den von der Associazione Nazionale Critici Musicali vergebenen Abbiati-Preis. Für 2025 und 2026 sind unter anderem zwei Ko-Produktionen mit dem Teatro Real in Madrid geplant: "Caterina Cornaro" in der Regie von Micheli und "Maria Stuarda" in der Inszenierung von David McVicar.

Von 2012 bis 2017 war Micheli künstlerischer Leiter des Sferisterio Opera Festivals in Macerata. Als Regisseur inszeniert er an renommierten Opernhäusern und bei Festivals in und außerhalb von Italien, darunter die Mailänder Scala, das Teatro La Fenice in Venedig, die Arena von Verona, das Glyndebourne Festival in England und das National Centre for the Performing Arts in Peking. Mit dem Doppelabend "Cavalleria rusticana" und "Pagliacci" gibt er im Mai 2025 sein Debüt an der Bayerischen Staatsoper in München.

