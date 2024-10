Leipziger Eisler-Stipendium an chinesische Komponistin

Leipzig/Berlin (MH) – Die Komponistin und Multimediakünstlerin Shasha Chen erhält das 7. Hanns-Eisler-Stipendium der Stadt Leipzig. Eine Jury wählte die in New York lebende Chinesin (Jahrgang 1987) unter 77 Bewerbungen aus, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die Auszeichnung sollte ihr am Abend im Gewandhaus von Bürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) verliehen werden.

Chen überzeugte die Jury um den Komponisten und Pianisten Steffen Schleiermacher "als interessante Komponistin mit einem bereits recht umfangreichen Werkverzeichnis und einer kontinuierlichen Aufführungschronik", hieß es. "Ihr Kompositionsprojekt fand das Interesse der Jury und wird auch in der beschriebenen Form realisierbar sein."

Die Stipendiatin kann ab Mai 2025 fünf Monate lang kostenfrei in der Geburtswohnung von Eisler wohnen, um sich ihrem zuvor skizzierten Arbeitsprojekt zu widmen. Für ihren Lebensunterhalt erhält sie monatlich 1.200 Euro, der Betrag wurde ab diesem Jahr um 200 Euro angehoben. Das fertige Werk sollen der Pianist Schleiermacher und das Ensemble Avantgarde im Oktober 2025 zur Uraufführung bringen.

Mit dem 2018 erstmals vergebenen Stipendium erinnert die Stadt an den Komponisten Hanns Eisler, der am 6. Juli 1898 in Leipzig geboren wurde. Er starb am 6. September 1962 in Berlin.

