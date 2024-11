Händel-Preis Halle an Händelfestspielorchester

Halle/Berlin (MH) – Der Händel-Preis der Stadt Halle wird 2025 an das Händelfestspielorchester Halle vergeben. Das Kuratorium der Stiftung Händel-Haus würdige damit die jahrzehntelange, leidenschaftliche Interpretation von Händels Musik auf Originalinstrumenten, teilte die Stiftung am Dienstag mit. Der undotierte Ehrenpreis wird dem Spezialistenensemble der Staatskapelle Halle im Rahmen der Händel-Festspiele verliehen.

Das Festival lenkt im kommenden Jahr den Blick auf Händels Italien-Aufenthalt zwischen 1706 und 1709, als der junge Komponist Kollegen wie Arcangelo Corelli, Antonio Lotti und Alessandro Scarlatti kennenlernte. Unter anderem erklingen Händels geistliches Oratorium "La resurrezione", das unter Leitung Corellis 1708 in Rom uraufgeführt wurde, und Scarlattis selten aufgeführtes Oratorium "La Santissima Annunziata".

Vom 6. bis 15. Juni 2025 sind 66 Veranstaltungen an 17 Orten in und um Halle (Saale) geplant. Es gastieren internationale Stars der Barockmusik wie Julia Lezhneva, Max Emanuel Cencic, Anna Bonitatibus, Fabio Boindi, die Lautten Compagney Berlin, die italienischen Ensembles Modo Antiquo und Europa galante sowie der estnische Philharmonic Chamber Choir zusammen mit dem dänischen Concerto Copenhagen und Le Concert Spirituel aus Paris.

Der Komponist Georg Friedrich Händel (1685-1759) wurde in Halle geboren. Den Großteil seines Lebens verbrachte er in London, wo er auch starb. Nach Halle kommen jährlich Tausende Menschen aus dem In- und Ausland eigens wegen seiner Musik. Mit einer Neuproduktion von "Orlando" 1922 beim ersten "Hallischen Händelfest" begann die Renaissance der Händel-Opern. Bis 2018 wurden bei den heutigen Händel-Festspielen alle 42 Opernwerke Händels in seiner Heimatstadt aufgeführt. Damit war Halle die erste Stadt der Welt, in der alle Händel-Opern inszeniert wurden.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Händel-Festspiele Halle feiern Jubiläumsausgabe

(12.06.2022 – 15:14 Uhr)

➜ Weitere Artikel zu den Händel-Festspiele Halle

Links:

➜ http://www.haendelfestspiele-halle.de