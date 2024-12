Neuer Präsident für New York Philharmonic

New York/Berlin (MH) – Der Präsident und Geschäftsführer des Philadelphia Orchestra, Matías Tarnopolsky, wechselt in den gleichen Positionen zu den New Yorker Philharmonikern. Der gebürtige Argentinier wurde am Montag in New York vorgestellt. Dort folgt er auf Gary Ginstling, der im Sommer nach nur einer Spielzeit von den Ämtern zurückgetreten ist. Tarnopolsky tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2025 an.

Der 54-Jährige ist seit 2018 in Philadelphia. Davor war er neun Jahre lang Geschäftsführer bei dem Veranstalter Cal Performances im kalifornischen Berkeley. Von 1996 bis 1999 war er als Produzent des BBC Symphony Orchestra tätig und anschließend als Senior Director of Programming beim Chicago Symphony Orchestra. Auch bei den New Yorker Philharmonikern hat Tarnopolsky bereits Erfahrungen gesammelt, von 2005 bis 2009 als Vizepräsident für künstlerische Planung.

Die Co-Vorsitzenden des New York Philharmonic Board, Peter W. May und Oscar L. Tang, würdigten Tarnopolsky als einzigartige Persönlichkeit unter den Orchesterleitern. "Aufbauend auf seiner lebenslangen Liebe zu unserer Kunstform hat er wirkungsvolle Kooperationen mit Orchestermusikern und dynamischen künstlerischen Leitern geschmiedet", erklärten sie.

Auch Gustavo Dudamel, der 2025 designierter Musikdirektor und 2026 Chefdirigent sowie künstlerischer Leiter der New Yorker Philharmoniker wird, äußerte sich erfreut über die Entscheidung für Tarnopolsky. "Durch die langjährige Zusammenarbeit mit ihm in Chicago, New York und Berkeley habe ich auch entdeckt, dass er jemand ist, der mich von Natur aus versteht, sowohl als Musiker als auch als Mensch."

Tarnopolsky erklärte: "Die Wiedervereinigung mit den außergewöhnlichen New Yorker Philharmonikern, die die Ankunft eines visionären neuen künstlerischen Leiters erwarten und die wunderschön umgestaltete David Geffen Hall bewohnen, ist eine einmalige Gelegenheit." Gemeinsam mit ihnen wolle er den Platz des Orchesters im kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Stadt stärken und für alle Einwohner eine integrative, umfassende und freudige musikalische Zukunft schaffen.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum New York Philharmonic

Link:

➜ https://nyphil.org