Oper Graz verlängert mit Chefdirigent Christopoulos

Graz/Berlin (MH) – Vassilis Christopoulos bleibt weiterhin Chefdirigent der Oper Graz und der Grazer Philharmoniker. Der Vertrag mit dem Griechen wurde bis 2028 verlängert, teilte das Haus am Freitag mit. Christopoulos, der die Position seit Herbst 2023 inne hat, sei ein Glücksfall für Graz, die Oper und die Philharmoniker, sagte Intendant Ulrich Lenz.

"Seine künstlerische Arbeit im Opernhaus und im Musikverein Graz begeistert das Publikum ebenso wie die Fachpresse", erklärte Lenz. "Darüber hinaus nimmt er seine Verantwortung als Chefdirigent der Oper Graz in einer von mir selten erlebten Fürsorge für alle Belange dieser herausfordernden Aufgabe wahr und ist so für mich ein wichtiger, unverzichtbarer Partner bei der künstlerischen Gestaltung des Hauses."

Christopoulos freut sich ebenfalls, das Grazer Opernhaus weiterhin musikalisch zu leiten. "Nach eineinhalb Jahren intensiver Zusammenarbeit und vielen schönen Erfolgen mit den Grazer Philharmonikern habe ich den Farbenreichtum, die Spielfreude, die menschlichen und musikalischen Qualitäten des Orchesters sowie das hohe Niveau des Ensembles, des Chores und des Balletts der Oper Graz bestens kennen und schätzen gelernt", betonte der 1975 Geborene.

Aufgewachsen in Athen, studierte Christopoulos in seiner Heimatstadt und in München. Von 2005 bis 2015 wirkte er als Chefdirigent der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz. Von 2011 bis 2014 war er auch Künstlerischer Direktor des Staatsorchesters Athen. 2017 eröffnete er die neue Spielstätte der Griechischen Nationaloper mit Richard Strauss' "Elektra". Als Gast stand er am Pult renommierter Klangkörper wie dem Philharmonia Orchestra, dem Mozarteumorchester Salzburg, der NDR Radiophilharmonie und dem Symphonieorchester des Tschechischen Rundfunks.

