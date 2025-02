Staatsoper Hannover: Ehemaliger Intendant Lehmann tot

Hannover/Berlin (MH) – Die Staatsoper Hannover trauert um Hans-Peter Lehmann. Wie das Haus am Freitag mitteilte, ist ihr ehemaliger Intendant am Mittwoch gestorben. Lehmann leitete die Staatsoper von 1980 bis 2001. Während seiner Amtszeit inszenierte er auch 31 Produktionen. Lehmann sei einer der langjährigsten und prägendsten Intendanten in der Geschichte der Staatsoper Hannover. Er wurde 90 Jahre alt. Das Haus werde seinem Wirken ein ehrendes Gedenken bewahren, hieß es.

1934 in Kassel geboren, studierte Lehmann Musik, Gesang, Querflöte und Pantomime in Detmold sowie Kunstgeschichte, Musik- und Theaterwissenschaft in Berlin. Nach dem Studium wurde er Regieassistent an der Deutschen Oper Berlin und bei den Bayreuther Festspielen. Engagements führten ihn nach Mainz, Ulm, Freiburg und Nürnberg. Die erste künstlerische Leitungsposition übernahm er 1976 als Operndirektor am Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Vier Jahre später begann er als Intendant in Hannover. Als Gastregisseur blieb er weiterhin im In- und Ausland gefragt.

