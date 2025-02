Hamburger "Ariadne auf Naxos" wegen Streik konzertant

Hamburg/Berlin (MH) – Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft ver.di kann die Hamburgische Staatsoper "Ariadne auf Naxos" am kommenden Donnerstag nicht in gewohnter Form zeigen. Die Oper von Richard Strauss werde konzertant aufgeführt, teilte das Haus am Mittwoch mit.

"Der Streik betrifft an der Staatsoper insbesondere die technischen Abteilungen, die elementar notwendig sind für den szenischen Spielbetrieb und alle technischen Abläufe auf der Bühne", sagte Intendant Georges Delnon. "Dennoch wollen wir unserem Publikum einen musikalisch herausragenden Abend bieten und haben uns entschieden, die Vorstellung stattfinden zu lassen."

Karten für den 13. Februar behalten ihre Gültigkeit. Besucher können jedoch für die Vorstellung am 16. Februar eine Freikarte erhalten, um die Produktion auch szenisch erleben zu können. Auf Wunsch können Tickets für den 13. Februar auch umgetauscht werden.

"Ariadne auf Naxos" in der Inszenierung von Dmitri Tcherniakov hatte am 26. Januar Premiere an der Hamburgischen Staatsoper.

(wa)

(07.02.2025 – 17:06 Uhr)

