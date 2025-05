Däne Øland wird Magdeburger Generalmusikdirektor

Magdeburg/Berlin (MH) – Christian Øland wird neuer Generalmusikdirektor des Theaters Magdeburg. Der dänische Dirigent übernimmt das Amt mit der Spielzeit 2025/26, teilte das Haus am Mittwoch mit. Er folgt auf Anna Skryleva, die ihren Vertrag in diesem Sommer nach sechs Jahren auslaufen lässt. Der von einer Findungskommission ausgewählte Øland wird Chefdirigent der Magdeburgischen Philharmonie und Leiter der Sparte Konzert. Seine Vertragsdauer ist an den Vertrag von Generalintendant Julien Chavaz geknüpft, dessen erste Amtszeit im Sommer 2027 endet.

Der 1994 in Dänemark geborene Øland habe durch künstlerische Klarheit, kommunikative Stärke und eine inspirierende Vision für das Orchester und das Musiktheater überzeugt, erklärte der Schweizer Chavaz. Der designierte Generalmusikdirektor werde "neue Impulse geben, eine starke gemeinschaftliche Dynamik entfalten und mit großer Begeisterung zur Weiterentwicklung des Theaters beitragen".

Øland dirigierte in Magdeburg 2019, 2021 und 2024 drei Sinfoniekonzertprogramme, im November 2024 übernahm er auch ein Dirigat der Oper "Carmen". "Das Publikum, das Orchester und die gesamte Magdeburger 'Theaterfamilie' haben mich seit meinem ersten Gastspiel 2019 immer sehr willkommen geheißen", erklärte Øland und fügte hinzu: "Ich kann mit Sicherheit sagen: Ich kann es kaum erwarten, loszulegen."

Sein erstes Dirigat als Magdeburger GMD wird Øland am 25. und 26. September 2025 absolvieren. Dem Ballettpublikum stellt er sich bei der Premiere eines Ballettdoppelabends am 14. Februar 2026 vor. Seine Premiere in der Oper wird eine Neuproduktion am 2. Mai 2026 sein. Das vollständige Programm der nächsten Saison will das Haus am kommenden Mittwoch vorstellen.

Neben dem Posten des Generalmusikdirektors in Magdeburg übernimmt Øland in der Spielzeit 2025/26 auch das Amt des Chefdirigenten des Dänischen Philharmonischen Orchesters.

