Birgit-Nilsson-Stipendium an Sopranistin Bengtsson

Båstad/Berlin (MH) – Das Birgit-Nilsson-Stipendium geht in diesem Jahr an die schwedische Sopranistin Karolina Bengtsson. Das teilte die Birgit-Nilsson-Stiftung am Samstag in Nilssons Geburtsort Västra Karup in der südschwedischen Gemeinde Båstad mit. Das mit 250.000 schwedischen Kronen (etwa 22.907 Euro) dotierte Stipendium werde der Sängerin am 8. August im Rahmen ihres Stipendienkonzerts in Nilssons "eigener" Västra Karup-Kirche verliehen.

"Was für eine Ehre", erklärte Bengtsson laut der Mitteilung. "Neben der Ehre ist es auch eine Anerkennung – ein bestärkender Ansporn, meine Träume weiter zu verfolgen." Die Sängerin (Jahrgang 1997) studierte an der Königlich Dänischen Musikakademie in Kopenhagen und am Mozarteum in Salzburg. Seit Beginn der Saison 2023/24 ist sie im Solistenensemble der Oper Frankfurt engagiert, im Juni 2024 trat sie erstmals an der Bayerischen Staatsoper in München auf. In dieser Spielzeit debütierte sie mit dem Swedish Radio Symphony Orchestra und den Göteborg Symphonikern.

Das Birgit-Nilsson-Stipendium wurde 1969 in Erinnerung an Ragnar Blennow, den ersten Lehrer der Künstlerin (1918-2005), ins Leben gerufen und 1973 erstmals vergeben. Zu den bisherigen Empfängern gehören mehrere schwedische Sänger, die internationale Karriere gemacht haben, darunter Nina Stemme, Anna Larsson, Karl-Magnus Fredriksson und Malin Byström.

Die Birgit-Nilsson-Stiftung vergibt seit 2009 auch den von der Sopranistin gestifteten Preis für herausragende Leistungen und bedeutende Beiträge in Oper oder Konzert. Die mit einer Million Dollar dotierte Auszeichnung ging zuletzt an den Cellisten Yo-Yo Ma (2022) und wird das nächste Mal am kommenden Mittwoch (21. Mai) vergeben.

(wa)

➜ https://birgitnilsson.com