Staatstheater Schwerin: Generalintendant bleibt bis 2031

Schwerin/Berlin (MH) – Hans-Georg Wegner bleibt weitere fünf Jahre Generalintendant und Geschäftsführer des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin. Sein Vertrag wurde bis 2031 verlängert, wie das Haus am Mittwoch mitteilte. Wegner leitet das Sechs-Parten-Haus mit Standorten in Schwerin und Parchim seit 2021 zusammen mit dem Kaufmännischen Direktor Christian Schwandt.

Wegner habe das Staatstheater in den vergangenen Jahren "mit großem Erfolg hervorragend geleitet", erklärte Mecklenburg-Vorpommerns Kulturministerin Bettina Martin (SPD). Das Haus habe in dieser Zeit Zeichen gesetzt. Der weiteren Zusammenarbeit mit Wegner, der ein über die Landesgrenzen hinweg anerkannter Intendant sei, sehe sie mit großer Freude entgegen.

In Wegners bisherige Amtszeit hat das Staatstheater zwei neue Bühnen eröffnet: die M*Halle im Schweriner Plattenbaugebiet Großer Dreesch 2022 und die Kulturmühle Parchim 2023. Im selben Jahr wurde der neue Orchesterprobenraum im Marstall eröffnet. Mit der neugegründeten Sophie-Westenholz-Akademie wird der Nachwuchs junger Orchestermusiker gefördert. Seit 2023 haben die Zuschauerzahlen wieder das Niveau der Zeit vor der Corona-Pandemie erreicht.

"Ich bin dankbar, dass wir am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin und Parchim in den letzten Jahren so viel bewegen konnten", sagte Wegner. "Diese Erfolge verdanken sich vor allem einem engagierten Team, das immer noch von einem besonderen ostdeutschen Theaterethos geprägt ist und das die Geschichte dieses Theaters lebendig hält."

Der 1968 in Dessau geborene Wegner leitete von 2013 bis 2021 das Musiktheater des Deutschen Nationaltheaters Weimar und die Staatskapelle Weimar. Nach dem Studium der Theaterwissenschaft und Musikwissenschaft wirkte er ab 2000 an der Sächsischen Staatsoper Dresden, zunächst als Dramaturg und ab 2004 als stellvertretender Chefdramaturg. 2007 wurde er Chefdramaturg am Theater Bremen, an dem er von 2010 bis 2012 als Leiter des Musiktheaters und Künstlerischer Geschäftsführer tätig war.

