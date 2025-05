Komponist Per Nørgård (92) gestorben

Kopenhagen/Berlin (MH) – Der dänische Komponist Per Nørgård ist tot. Er starb am Mittwoch "friedlich", wie sein Verlag Edition Wilhelm Hansen mitteilte. Nørgårds musikalische Bedeutung könne nicht hoch genug eingeschätzt werden, erklärte der Geschäftsführer des Verlags, Loui Törnqvist. "Per wird als einer der größten dänischen Komponisten aller Zeiten in Erinnerung bleiben und als jemand, der seinen musikalischen Ausdruck im Laufe seiner Karriere endlos weiterentwickelt hat."

1932 in Gentofte nahe Kopenhagen geboren, studierte Nørgård bei dem Komponisten Vagn Holmboe und an der Königlich Dänischen Musikakademie Kopenhagen. Nach seinem Abschluss nahm er Unterricht bei Nadia Boulanger. Nørgård schuf fast 400 Werke aller Gattungen, darunter acht Sinfonien, sechs Opern, Solokonzerte, Chormusik und Kammermusik sowie Partituren für Film und Theater. Als Kompositionslehrer unterrichtete er an den Musikakademien in Kopenhagen und Aarhus. Noch im Alter von 90 Jahren nahm er ein Album mit Improvisationsstücken auf.

Für seine musikalischen Leistungen erhielt Nørgård zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Ernst von Siemens Musikpreis. Er sei "einer der originellsten Komponisten des Nordens, dessen Werk doch weit über die skandinavischen Grenzen hinaus von einzigartiger Bedeutung ist", urteilte die Jury 2016. Sein Schaffen sei seit frühester Jugend von unermüdlicher Neugier getrieben, fast jedes Lebensjahrzehnt durch eine unvergleichliche kompositorische Phase geprägt.

"Als Mensch war er gütig, und wir werden ihn alle zutiefst vermissen", hieß es im Nachruf seines langjährigen Verlages.

