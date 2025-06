Andreas Schager wurde Österreichischer Kammersänger

Wien/Berlin (MH) – Der Tenor Andreas Schager ist zum Österreichischen Kammersänger ernannt worden. Wie die Wiener Staatsoper am Dienstag mitteilte, wurde ihm der Berufstitel am Montagabend nach der Vorstellung von Richard Wagners "Die Walküre" auf offener Bühne verliehen. In der Aufführung gab der 53-Jährige den Siegmund.

"Andreas Schager ist ein Ausnahme-Tenor", erklärte Theresia Niedermüller, Sektionsleiterin Kunst und Kultur im Kulturministerium. "Mit stimmlicher Power und künstlerischem Feingefühl hat er sich als einer der besten Heldentenöre unserer Zeit etabliert und die großen Opernbühnen weltweit – von der Metropolitan Opera über die Wiener Staatsoper bis hin zu den Bayreuther Festspielen – erobert.

Der in Niederösterreich geborene Schager "erfühle Takt für Takt die in die Partitur gelegten Emotionen", zitierte Staatsoperndirektor Bogdan Roscic dessen persönliche Arbeitsbeschreibung. Das betreffe bei dem Sänger alles, "von seinen Anfängen vor allem in der Operette an, zu denen er sich bekennt und deren harte Schule er immer als einen der Gründe seiner bemerkenswerten Karriere genannt hat. Es gilt aber genauso für das immens fordernde Werk Richard Wagners, in dessen großen Tenor-Partien er an den wichtigsten Opernhäusern der Welt längst unverzichtbar geworden ist."

Seit seinem Debüt als Apollo in Richard Strauss' "Daphne" 2017 ist Schager regelmäßiger Gast an der Wiener Staatsoper. Im Haus am Ring hat er unter anderem Max ("Der Freischütz"), Gabriel von Eisenstein ("Die Fledermaus"), Kaiser ("Die Frau ohne Schatten"), Tamino ("Die Zauberflöte"), Lohengrin, Otello und Tristan ("Tristan und Isolde") gesungen. Zudem gestaltete er zwei Solokonzerte.

