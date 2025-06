20.000 Besucher bei "Staatsoper für alle" in Berlin

Berlin (MH) – Rund 20.000 Menschen haben das diesjährige "Staatsoper für alle"-Wochenende in Berlin besucht. Das teilte das Haus am Sonntag mit. Am Samstag übertrug die Staatsoper ihre Aufführung von Charles Gounods "Roméo et Juliette" unter der Leitung von Bertrand de Billy live auf den Bebelplatz. Tags darauf spielten die Staatskapelle Berlin und Generalmusikdirektor Christian Thielemann dort die Symphonien Nr. 3. und Nr. 1 von Johannes Brahms.

Es sei ein umwerfendes Erlebnis, "wenn Musik diesen historischen Ort mit Leben erfüllt", sagte Staatsopern-Intendantin Elisabeth Sobotka. "'Staatsoper für alle' steht für kulturelle Teilhabe auf höchstem Niveau – für alle Generationen, für Berlin und darüber hinaus."

Die Berliner Staatsoper Unter den Linden lädt seit 2007 jeden Sommer zu Konzerten und Vorstellungsübertragungen auf den Bebelplatz im Stadtzentrum ein. Die Veranstaltungen bei freiem Eintritt ziehen jeweils zehntausende Besucher an.

