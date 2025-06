Bayerische Staatsoper: Neuer Geschäftsführender Direktor

München/Berlin (MH) – Der Geschäftsführende Direktor der Bühnen Köln, Patrick Wasserbauer, wechselt in gleicher Funktion an die Bayerische Staatsoper in München. Der Kulturmanager übernimmt den Posten am 1. November 2025, wie Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) am Montag bei der Vertragsunterzeichnung mitteilte. Wasserbauer folgt auf Roland Schwab, der im Herbst in den Ruhestand geht.

Der 1965 in Würzburg geborene Wasserbauer sei ein profilierter und äußerst engagierter Kulturmanager mit einer großen Leidenschat für Musik und Theater", lobte Blume. "Er ist auch vertraut mit komplexen Sanierungsmaßnahmen im Kulturbetrieb – beste Voraussetzungen für die Planung der Sanierung des Nationaltheaters in den nächsten Jahren." Gleichzeitig dankte der Minister Schwab für dessen unermüdlichen Einsatz in den vergangenen zwölf Jahren.

Wasserbauer studierte Violine und Rechtswissenschaften. 1997 wurde er Geschäftsführer der Erzgebirgischen Theater und Orchester. 2001 wechselte er als Orchesterdirektor zu den Bochumer Symphonikern. Von 2007 bis 2009 wirkte er als Geschäftsführender Direktor des Staatstheaters Darmstadt, eher er an die Bühnen der Stadt Köln wechselte.

Mit der Übernahme der Position an der Bayerischen Staatsoper gehe für ihn ein langgehegter Traum in Erfüllung, erklärte Wasserbauer. "Schon während meines Studiums habe ich begeistert zahlreiche Aufführung an diesem bedeutenden Haus verfolgt." Er freue sich sehr darauf, gemeinsam mit Staatsintendant Serge Dorny und allen Mitarbeitern die Zukunft der Staatsoper zu gestalten.

