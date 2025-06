Stefan Blunier wird GMD der Duisburger Philharmoniker

Duisburg/Berlin (MH) – Der Schweizer Dirigent Stefan Blunier wird neuer Generalmusikdirektor der Duisburger Philharmoniker. Eine Findungskommission votierte einstimmig für die Verpflichtung des 60-Jährigen, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. "Wir sind stolz, mit Stefan Blunier eine internationale Persönlichkeit gewonnen zu haben, der nun an der Spitze das Profil unserer Philharmoniker weiterentwickelt", erklärte Oberbürgermeister Sören Link (SPD).

Blunier soll das Orchester ab der Saison 2026/27 für drei Jahre leiten. Er folgt auf Axel Kober, der seinen Vertrag im Sommer 2025 auslaufen lässt. In der kommenden Spielzeit arbeiten die Duisburger Philharmoniker mit verschiedenen Gastdirigenten wie der Ukrainerin Oksana Lyniv und der Mexikanerin Alondra de la Parra. Auch Blunier steht schon einige Male am Pult der Duisburger: zu Saisonbeginn beim Gastspiel in der Hamburger Elbphilharmonie, im Neujahrskonzert und bei zwei Philharmonischen Konzerten im April und Mai 2026. Als Generalmusikdirektor soll er in jeder Spielzeit sechs Philharmonische Konzerte sowie weitere Konzerte dirigieren.

"Blunier war unser aller Kandidat, wir waren uns in der Findungskommission einig – er verfügt über ein breites Repertoire, ist künstlerisch breit aufgestellt und hat sein Handwerk von der Pike auf gelernt", sagte Intendant Nils Szczepanski. "Er ist einen konsequenten Weg gegangen und versteht das Orchester in seiner Gänze – er besitzt eine einzigartige Qualität, die für Duisburg und seine Philharmoniker für die Zukunft Besonderes erwarten lassen."

Der 1964 in Bern geborene Blunier studierte in seiner Heimatstadt und an der Folkwang Hochschule Essen Klavier, Horn, Komposition und Dirigieren. Er war als Kapellmeister in Mainz, Augsburg und Mannheim tätig, ehe er auf Chefdirigenten- und Generalmusikdirektor-Stellen in Darmstadt, Bonn, Brüssel und zuletzt seit 2021 in Porto wirkte. Bei den Duisburger Philharmonikern debütierte er in der Spielzeit 2007/08 bei einem Philharmonischen Konzert. 2021/22 dirigierte er Verdis "Macbeth" an der Deutschen Oper am Rhein. Auch in der aktuellen Saison leitete er ein Philharmonisches Konzert.

Dirigieren bedeute für ihn pure Energieübertragung, erklärte Blunier. "Ich versuche neben den handwerklichen Tugenden, gekoppelt mit einem Zulassen von inspirativen Momenten, vor allem die auch mir entgegenströmende Energie zu bündeln, zu kanalisieren, weiterzuleiten, aufzubauen. Dazu brauche er ein selbstbewusstes, leistungsfähiges und leistungswilliges Gegenüber. "Mit den Duisburger Philharmonikern ist mir das über all die Jahre mehrmals eindringlich gelungen."

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zu den Duisburger Philharmonikern

Link:

➜ https://duisburger-philharmoniker.de