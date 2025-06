Volksoper Wien: Musikdirektor Glassberg geht

Wien/Berlin (MH) – Der Musikdirektor der Volksoper Wien, Ben Glassberg, verlässt das Haus zum Ende der Spielzeit. Beide Seiten hätten entschieden, künftig getrennte Wege zu gehen, teilte die Volksoper am Dienstag mit. Der Brite hat die Position seit Anfang 2024 inne. Bereits zuvor wirkte er als Erster Gastdirigent an der Volksoper. Glassberg habe dem Haus "viele herausragende künstlerische Momente beschert", sagte Intendantin Lotte de Beer. "Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute."

"Ich habe immer versucht, so offen wie möglich über meine derzeitigen psychischen Probleme mit meinen Kollegen und Freunden zu kommunizieren", betonte Glassberg. Im Mai hatte er die Musikalische Leitung der Neuproduktion von "Le nozze di Figaro" aus gesundheitlichen Gründen abgegeben. "Zum Glück mache ich große Fortschritte und fühle mich jeden Tag stärker. So schwierig es auch ist, wird mein Abschied von der Volksoper meine Heilung hoffentlich positiv beeinflussen", erklärte der Dirigent. Es sei ihm ein Privileg, an der Volksoper Wien "an bahnbrechender Musik mitwirken zu dürfen", und er habe großen Respekt für die Intendantin und das gesamte Team.

