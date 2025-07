Preisträger treten bei "Opus Klassik"-Verleihung auf

Berlin (MH) – Zur diesjährigen Verleihung des "Opus Klassik" erwarten die Veranstalter bekannte Musiker und Nachwuchskünstler. Bei der Gala am 12. Oktober im Berliner Konzerthaus werden etwa die Mezzosopranistin Emily D’Angelo und die Trompeterin Lucienne Renaudin Vary auftreten, teilte die Gesellschaft zur Förderung der klassischen Musik am Dienstag mit. Der Pianist Lang Lang soll aus seinem Album "Saint-Saëns" spielen, das als "Bestseller des Jahres" ausgezeichnet wird.

Am Vorabend der Gala sind weitere Preisträger bei einem Opus-Klassik-Konzert in der Kirche St. Elisabeth zu erleben. Bestätigt sind die Pianistin Danae Dörken und der Vibrafonist Pascal Schumacher, die gemeinsam in der Kategorie "Neue Klassik / Neoklassik" ausgezeichnet werden. Mit dabei ist auch der japanische Pianist Hayato Sumino, der gleich zwei Preise erhält – als "Nachwuchskünstler des Jahres" und für die "Live-Performance des Jahres Solist". Weitere Gäste für beide Veranstaltungen sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.

Die Gala am 12. Oktober im Konzerthaus Berlin wird vom ZDF aufgezeichnet und soll am selben Abend ab 22:15 Uhr gesendet werden. Das Konzerthausorchester Berlin unter der Leitung von Anu Tali spielt und begleitet einige der Preisträger.

Der Opus Klassik wird seit 2018 von Plattenlabels, Verlagen und Konzertveranstaltern verliehen, die sich zum Verein zur Förderung der Klassischen Musik zusammengeschlossen haben. 2025 ist der Verein in eine GmbH übergegangen.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum ➜ Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Opus Klassik

Link:

➜ https://www.opusklassik.de