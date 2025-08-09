Eschenbach nun Ehrenvorsitzender des SHMF-Vereins

Lübeck/Berlin (MH) – Der Festivalverein des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) hat den Dirigenten und Pianisten Christoph Eschenbach zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Das teilten die Veranstalter am Samstag mit. Der 85-Jährige sei eine der prägenden künstlerischen Persönlichkeiten des Festivals. "Er ist Humanist, herausragender Pädagoge und zukunftsgewandter Künstler – und es verging kein Jahr, in dem er nicht maßgeblich am Programm des Schleswig-Holstein Musik Festival beteiligt war", sagte Intendant Christian Kuhnt bei der Übergabe der Urkunde zum Ehrenvorsitz am Freitag in Kiel.

Der Festivalverein gründete das Schleswig-Holstein Musik Festival 1985. Bei der ersten Ausgabe ein Jahr später dirigierte Eschenbach ein Konzert mit der Geigerin Anne-Sophie Mutter und dem Royal Philharmonic Orchestra. Von 1999 bis 2002 war er Künstlerischer Leiter des Festivals. Seit 2004 inspiriert er als Principal Conductor des Festivalorchesters jedes Jahr junge internationale Nachwuchstalente.

Inzwischen ist das SHMF Deutschlands größtes klassisches Musikfestival. 2024 lockte das Festival rund 180.000 zahlende Besucher an. Die Auslastung betrug den Angaben zufolge 95 Prozent. Die derzeit laufende 40. Ausgabe dauert noch bis zum 31. August. Auf dem Programm stehen 203 Konzerte sowie fünf "Musikfeste auf dem Lande" und zwei Kindermusikfeste. Insgesamt gibt es 125 Spielstätten an 71 Orten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Teilen Dänemarks.

Die rund 8.600 Mitglieder und 350 ehrenamtlichen Ortsbeiräte des Festivalvereins kümmern sich um die Betreuung der Künstler und die Organisation des Festivals. Durch ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden tragen sie auch maßgeblich zu dessen Finanzierung bei. Der Etat des Festivals beläuft sich nach Veranstalterangaben auf rund 14,5 Millionen Euro. Das Land Schleswig-Holstein beteiligt sich mit knapp 1,2 Millionen Euro. Hinzu kommen Verträge mit Sponsoren und Zuschüsse.

