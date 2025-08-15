Lucerne Festival mit "offenem Ende" eröffnet

Luzern/Berlin (MH) – Unter dem Motto "Open End" hat am Freitag das Lucerne Festival fulminant begonnen. Nach dem offiziellen Eröffnungskonzert des Lucerne Festival Orchestra unter Leitung von Riccardo Chailly spendete das Publikum im KKL Luzern begeisterten Applaus und Ovationen im Stehen.

Höhepunkt des Abends war die 10. Sinfonie von Gustav Mahler, die in der vervollständigten Version von Deryk Cooke aufgeführt wurde. Als monumentale Rekonstruktion hinterließ sie einen starken Eindruck. Das Orchester erwies sich einmal mehr als Klangkörper der Spitzenklasse. Die Mezzosopranistin Elīna Garanča interpretierte mit großer Expressivität Mahlers "Rückert-Lieder". Zum Gedenken an Pierre Boulez, Gründer und langjähriger Leiter der Festival-Akademie, erklang sein Stück "Mémoriale (… explosante-fixe… Originel)". Den Solopart übernahm Jacques Zoon, der langjährige Soloflötist des Orchesters.

Die diesjährige Sommerausgabe des renommierten Schweizer Klassikfestivals ist die letzte unter Leitung von Michael Haefliger, der sich Ende 2025 nach 26 Jahren als Intendant verabschiedet. Sein Nachfolger wird Sebastian Nordmann, der bisher in gleicher Funktion das Konzerthaus Berlin leitete.

Noch bis zum 14. September sind in Luzern international bekannte Orchester und Solisten zu erleben, unter anderem die Berliner und Wiener Philharmoniker sowie das Concertgebouw Orchestra aus Amsterdam. Erstmals steht Sir Simon Rattle am Pult des Festivalorchesters. Die Bratschistin Tabea Zimmermann gestaltet als "Artiste Étoile" mehrere Konzertprogramme.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(ck/wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Neuer künstlerischer Leiter für Lucerne Festival Academy

(04.06.2025 – 12:38 Uhr)

➜ Weitere Artikel zum Lucerne Festival

Link:

➜ https://www.lucernefestival.ch