Schleswig-Holstein Musik Festival mit "Rekordergebnis"

Lübeck/Berlin (MH) – Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) hat in diesem Jahr etwa 202.000 Besucher angezogen. Das sei ein "Rekordergebnis", teilten die Veranstalter am Freitag mit. Die Auslastung liege bei 92 Prozent. Die 40. Ausgabe des Festivals bot 203 Konzerte an 125 Spielstätten in Schleswig-Holstein, Dänemark, Hamburg und im nördlichen Niedersachsen.

"Der Festivalsommer hat gezeigt, wie mächtig Musik darin ist, uns über alle Grenzen hinweg zu verbinden", resümierte Intendant Christian Kuhnt. "Schöner hätten wir den 40. Festivalgeburtstag nicht feiern können."

Das SHMF endet am Samstag und Sonntag mit zwei Aufführungen von Giuseppe Verdis "Messa da Requiem". Das Werk stand bereits im ersten Festivaljahr 1985 auf dem Programm. Unter der Leitung von Stanislav Kochanovsky versammeln sich heuer mehr als 240 Musiker aus dem Schweizer Jugendchor, dem Schleswig-Holstein Festivalchor, der NDR Radiophilharmonie und einem hochkarätigen Solistenensemble auf der Bühne der Lübecker Musik- und Kongresshalle. Beide Konzerte sind ausverkauft.

Im kommenden Jahr findet das Schleswig-Holstein Musik Festival am 4. Juli bis zum 30. August statt. Das Programm soll am 26. Februar 2026 veröffentlicht werden.

