Philharmonie Essen eröffnet Saison mit Scala-Orchester

Essen (MH) – Die Spielzeiteröffnung der Philharmonie Essen stand diesmal ganz im Zeichen der großen Oper Italiens. Orchester und Chor des Mailänder Teatro alla Scala präsentierten am Donnerstag unter Leitung von Musikdirektor Riccardo Chailly Ouvertüren und Chorszenen aus Opern von Giuseppe Verdi und Gioachino Rossini. Die Darbietungen bewegten das Publikum in der vollbesetzten Philharmonie zu großem Applaus und Ovationen.

Schon bei den ersten Takten wurde spürbar, wie tief die Musiker des traditionsreichen Opernhauses dieses Repertoire verinnerlicht haben. Die Sinfonia aus Verdis "La battaglia di Legnano", das berühmte Preludio zu "La traviata" oder die schwungvolle Ouvertüre zu Rossinis "La gazza ladra" stießen auf Begeisterung.

Der Chor zeigte sich mit ebenso leidenschaftlichen wie nuancierten Interpretationen von "Fuoco di gioia" aus Verdis "Otello", "Ergi omai la fronte altera" aus "Semiramide" von Rossini oder "Si ridesta in ciel l’aurora" aus "La Traviata" auf einem erstklassigen Niveau.

Neben bekannten Melodien gab es auch Selteneres zu hören – etwa die Ballettmusik aus "Otello", die Verdi der Oper gegen Ende seines Lebens hinzufügte.

Chailly, seit 2015 Musikdirektor der Scala, wird das Haus Ende 2026 verlassen. Die Nachfolge übernimmt ab 2027 der koreanische Dirigent Myung-Whun Chung.

