Leipziger Mendelssohn-Haus bekommt zwei Aquarelle

Berlin (MH) – Die Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung erwirbt für das Mendelssohn-Haus in Leipzig zwei Aquarelle. Eine der Zeichnungen ist eine von dem Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy 1831 erstellte Ansicht der westitalienischen Amalfiküste. Die andere stammt von dem Leipziger Maler Ferdinand Schiertz (1804-1878) und zeigt Mendelssohns Arbeitszimmer kurz nach dessen Tod. Das teilte die Kulturstiftung der Länder am Freitag mit, die den Ankauf mit 45.000 Euro fördert. Beide Werke wurden aus einer englischen Privatsammlung erworben.

"Die Amalfi-Ansicht ermöglicht es, das zeichnerische Werk des Komponisten zu beleuchten und bekannter zu machen", erklärte der kommissarische Generalsekretär der Kulturstiftung, Frank Druffner. "Die quasi dokumentarische Zeichnung des Arbeitszimmers öffnet ein Fenster in die Vergangenheit und gehört unbedingt an diesen Originalschauplatz", fügte er hinzu.

Mendelssohn Bartholdy war auch ein begabter Maler. Das Aquarell ist eine Darstellung der südlich von Neapel gelegenen Amalfiküste vom ehemaligen Kapuzinerkloster aus betrachtet. Es entstand als Erinnerung an einen mehrmonatigen Italienaufenthalt, bei dem der Komponist Amalfi unter anderem in Begleitung des Malers Friedrich Wilhelm von Schadow (1788–1862) und dessen Frau besuchte. Das Bild schenkte er schließlich Charlotte von Schadow (1795–1882). Mendelssohn Bartholdy fertigte viele Tusche- und Bleistiftzeichnungen an, aquarellierte aber nur einige besonders gelungene. Mit dem Ankauf verwahrt das Mendelssohn-Haus nun zwei dieser Aquarelle in seiner Sammlung.

Die zweite, 1848 entstandene detailreiche Zeichnung von Ferdinand Schiertz zeigt das Arbeitszimmer Mendelssohn Bartholdys, der als Gewandhauskapellmeister in Leipzig tätig war, in dessen letzter Wohnung im heutigen Mendelssohn-Haus. Dort komponierte er unter anderem sein Oratorium "Elias". Schiertz lebte und arbeitete in Leipzig und fertigte die Zeichnung unmittelbar nach dem Tod des Komponisten an. Eine Rekonstruktion des Raumes gehört zur Dauerausstellung des Museums.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Mendelssohn-Haus

Link:

➜ https://www.mendelssohn-stiftung.de