Wiedereröffnungstermin für Kölner Bühnen steht fest

Köln/Berlin (MH) – Die Kölner Bühnen sollen im September 2026 den regulären Spielbetrieb in ihrem Stammhaus wieder aufnehmen. Das sei "ein realistisches Datum", erklärte Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz auf der sanierten Bühne des Schauspielhauses.

Das denkmalgeschützte Gebäudeensemble von Oper und Schauspiel wird seit 2012 saniert und technisch modernisiert. Zudem wird es um zwei Spielstätten – eine Kinderoper und ein Kleines Haus – erweitert.

"Ende des Jahres sind unsere vier Bühnen am Offenbachplatz baulich fertig", sagte Reker. "Köln bekommt zurück, was im Herzen unserer Stadt so lange gefehlt hat: einen Ort für große Kunst, Emotionen, Weltoffenheit." Für den 19. und 20. September 2026 ist ein Eröffnungsfest der Oper, des Schauspiels, der Kinderoper und des Kleinen Hauses geplant, am 24. September soll es einen feierlichen Festakt geben.

Der Fortschritt der Arbeiten erlaube es nun, den Zeitpunkt der baulichen Fertigstellung definitiv festzulegen, erklärte die technische Betriebsleiterin der Bühnen, Stadtdirektorin Andrea Blome: "Das Opernhaus wird Ende Oktober fertig, Ende November folgt dann das Schauspiel, und bis Jahresende werden auch die Kinderoper sowie das Kleine Haus baulich abgeschlossen sein."

Nach Abschluss der baulichen Maßnahmen Ende 2025 folgen der Einbau der restlichen Medien-, Büro- und Bühnentechnik sowie Innenausbauten und Möblierung. Die Gebäude werden so vorbereitet, dass der Bühnenbetrieb sukzessive aufgenommen werden kann. Die Umzüge starten nach Abschluss der Inbetriebnahme-Prüfungen parallel zum Spielbetrieb. Im Frühjahr 2026 sollen die ersten Proben für die neue Spielzeit beginnen.

Die Arbeiten sollten ursprünglich nur drei Jahre dauern. Die Baukosten wurden anfangs mit 253 Millionen Euro veranschlagt, inzwischen sind sie auf 798 Millionen Euro gestiegen.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

(Redaktionshinweis: Die Pressekonferenz fand im Schauspielhaus statt, das Foto wurde hingegen auf der Opernbühne angefertigt.)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zur Sanierung der Oper Köln

Links:

➜ http://www.stadt-koeln.de

➜ http://www.buehnenkoeln.de