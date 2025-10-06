Fanny-Mendelssohn-Kompositionspreis 2025 verliehen

Halle/Berlin (MH) – Abigél Varga hat den Fanny-Mendelssohn-Kompositionspreis 2025 erhalten. Wie das Festival KlangART Vision am Montag mitteilte, präsentierte die Ungarin ihr Stück "Evoking Rain" bei der Preisverleihung am Samstag im Cage-Haus in Halberstadt. Interpreten der Uraufführung waren die diesjährige Gewinnerin des Fanny-Mendelssohn-Förderpreises, die Zither-Spielerin Sarah Luise Wurmer, und der Trompeter Tamás Palfálvi, der den Förderpreis bei der ersten Vergabe 2015 erhalten hatte.

"Vargas Tonsprache ist geprägt von Offenheit. Frei von ideologischer Impertinenz amalgamiert sie Erlerntes und Tradiertes mit eigenen originären Klangvorstellungen und Stilistiken", betonte der Juryvorsitzende Martin Hoffmeister (Leipziger Gewandhausradio). "Dabei fungieren Erfahrungen und Prägungen durch überlieferte Tableaus nie als Vorlagen oder Richtkonzepte, eher repräsentieren sie den qualitativen künstlerischen Nährboden, über dem Individuelles erwächst." Von dieser Qualität zeuge auch Vargas "Evoking Rain". Mit der Kammermusik für Zither und Trompete reflektiere die Komponistin die Verbindung zwischen Mensch und Natur in Anlehnung an tänzerische Rituale und den Dialog zwischen Künstlern und Publikum.

Varga (Jahrgang 1996) hat Komposition in Budapest und München studiert. Derzeit ist sie freischaffend in Frankfurt/Main tätig.

Der Fanny-Mendelssohn-Förderverein wurde 2013 von der Hamburgerin Heide Schwarzweiler gegründet, um junge Künstler beim Start in eine Solo-Karriere zu unterstützen. Seit 2014 vergibt der Verein jährlich einen Förderpreis. 2024 kam ein Kompositionspreis hinzu, bei dem der Verein mit dem Festival KlangART Vision in Sachsen-Anhalt kooperiert.

