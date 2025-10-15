Leipziger Eisler-Stipendium an spanischen Komponisten

Leipzig/Berlin (MH) – Der Komponist Francisco Pulpillo Chiclana erhält das 8. Hanns-Eisler-Stipendium der Stadt Leipzig. Eine Jury wählte den Spanier unter 82 internationalen Bewerbern aus, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die Auszeichnung sollte dem 28-Jährigen am Abend im Gewandhaus von Kulturamtsleiter Tobias Kobe verliehen werden.

Pulpillo Chiclana überzeugte die Jury um den Komponisten und Pianisten Steffen Schleiermacher "als interessanter Komponist, der trotz seines jungen Alters schon einen ausgeprägten eigenen Kompositionsstil entwickelt hat", hieß es.

Der Stipendiat kann ab Mai 2026 fünf Monate lang kostenfrei in der Geburtswohnung von Eisler wohnen, um sich seinem zuvor skizzierten Arbeitsprojekt zu widmen. Für seinen Lebensunterhalt erhält er monatlich 1.200 Euro. Das fertige Werk sollen der Pianist Schleiermacher und das Ensemble Avantgarde im Oktober 2026 zur Uraufführung bringen.

Mit dem 2018 erstmals vergebenen Stipendium erinnert die Stadt an den Komponisten Hanns Eisler, der am 6. Juli 1898 in Leipzig geboren wurde. Er starb am 6. September 1962 in Berlin.

