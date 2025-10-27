Rundfunkchor Berlin: Weinberg wird neuer Chefdirigent

Berlin (MH) – Yuval Weinberg wird im Herbst 2028 neuer Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des Rundfunkchores Berlin. In der Spielzeit 2027/28 wird der 35-Jährige bereits als designierter Chefdirigent in die künstlerischen Planungen eingebunden, teilte der Chor am Montag mit. Der Israeli folgt auf den Niederländer Gijs Leenaars, der seinen Vertrag im Sommer 2027 nach dann zwölf Jahren auslaufen lässt.

Mit Weinberg habe man einen Chefdirigenten gewonnen, "der mit künstlerischer Exzellenz und großer Leidenschaft das Ensemble programmatisch und klanglich weiterentwickeln und seine nationale wie internationale Strahlkraft festigen wird", sagte Chordirektorin Rachel-Sophia Dries.

Sein Debüt beim Rundfunkchor Berlin gab Weinberg beim Weihnachtskonzert 2024. Zuvor hatte ihn das Ensemble bereits in mehreren Einstudierungen kennengelernt. Bei diesen Begegnungen habe man erlebt, "wie präzise und einfühlsam Yuval Weinberg arbeitet und wie er interpretatorische Klarheit mit einem tiefen Verständnis für die gemeinsame künstlerische Arbeit verbindet", erklärte Chorvorstand Judith Engel.

Weinberg ist seit 2020 Chefdirigent des SWR Vokalensembles. Von 2019 bis 2023 leitete er den Europäischen Jugendchor. Von 2019 bis 2021 war er Erster Gastdirigent des Det Norske Solistkor, dessen Künstlerische Leitung er ab Herbst 2026 übernehmen wird. Sein Vertrag mit dem Rundfunkchor Berlin hat eine Laufzeit von fünf Jahren.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Rundfunkchor Berlin

Link:

➜ http://www.rundfunkchor-berlin.de