Neuer Chefdirigent für SWR Vokalensemble

Stuttgart/Berlin (MH) – Benjamin Goodson wird neuer Chefdirigent des SWR Vokalensembles. Der gebürtige Londoner (Jahrgang 1990) übernimmt den Posten im September 2028, teilte der Südwestrundfunk am Dienstag mit. Goodson folgt auf Yuval Weinberg, der nach dann acht Jahren beim SWR Vokalensemble in gleicher Position zum Rundfunkchor Berlin wechselt.

Seit 2020 ist Goodson Chefdirigent des Niederländischen Rundfunkchores. Mit ihm habe man einen der international gefragtesten Dirigenten der jungen Generation gewinnen können, erklärte Anke Mai, SWR-Programmdirektorin Kultur, Wissen und Junge Formate. "Neben seiner großen Präzision und tiefen Leidenschaft für Chorgesang widmet er sich auch der Entwicklung innovativer Wege, Chormusik erfahrbar und erlebbar zu machen", sagte sie.

Beim SWR Vokalensemble stand Goodson zuletzt 2024 am Pult. Er sei tief bewegt und freue sich sehr, dessen Chefdirigent zu werden. "Für mich steht das SWR Vokalensemble für Innovation, Virtuosität und eine unerschütterliche Hingabe an die Kunst des Chorsingens. In jeder Probe und jeder Aufführung spürt man seine musikalische Klarheit, seine emotionale Aufrichtigkeit und seine kompromisslose Leidenschaft für das, was es tut", erklärte der Dirigent, der in der laufenden Spielzeit zwei Konzerte des Ensembles leiten wird.

