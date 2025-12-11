Bühnen Bern erreichen Rekord-Besucherzahl

Bern/Berlin (MH) – Die Bühnen Bern haben in der Saison 2024/25 die höchste Besucherzahl seit dem Zusammenschluss von Stadttheater Bern und Berner Symphonieorchester verzeichnet. Insgesamt 151.920 Zuschauer kamen zu den 476 Veranstaltungen von Oper, Schauspiel, Ballett und Orchester, teilte das Haus am Donnerstag mit. In der Spielzeit davor waren es 150.939 Besucher bei 460 Veranstaltungen.

Den größten Zuwachs erreichten die Konzerte mit insgesamt 39.643 Gästen, das waren 3.746 mehr als in der Saison 2023/24. Auch die ausgewiesenen Kinder- und Jugendproduktionen zogen mit 21.640 Besuchern mehr Publikum an als im Vorjahr (21.063). Der Anteil junger Besucher stieg damit von 15 Prozent auf 16 Prozent.

Die am besten ausgelasteten Produktionen im Stadttheater waren die Oper "Die Zauberflöte" mit 96 Prozent, das Familienstück "Ronja Räubertochter" (93 Prozent) sowie der spartenübergreifende Tanz- und Opernabend "Dido & Aeneas" (90 Prozent). Die Konzertformate "Hollywood in Bern" und der Gaming-Musik-Konzertabend "Epic Game Moments in Concerts" waren zu 100 Prozent ausgelastet.

Die Stiftung Bühnen Bern entstand 2011 aus der Fusion des Berner Symphonieorchesters mit dem Stadttheater Bern. 2021 wurde das Vierspartenhaus Konzert Theater Bern in Bühnen Bern umbenannt. Das Haus bietet jährlich rund 400 Veranstaltungen, darunter mehr als 30 Premieren einschließlich Uraufführungen und Schweizer Erstaufführungen.

