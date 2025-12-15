Trompeter Gansch Ehrenmitglied der Wiener Konzerthausgesellschaft

Wien/Berlin (MH) – Die Wiener Konzerthausgesellschaft hat den Trompeter, Arrangeur und Komponisten Thomas Gansch als Ehrenmitglied aufgenommen. Wie das Haus am Montag mitteilte, überreichte Intendant Matthias Naske dem Künstler am vergangenen Samstag die entsprechende Urkunde.

Gansch sei tief verwurzelt in der Musikkultur Österreichs und genieße eine enorme internationale Strahlkraft auf Augenhöhe mit den großen Jazzmusikern der Welt, sagte Naske. Neben seiner exzellenten Technik und Virtuosität zeichne Gansch vor allem seine Vielfältigkeit und Offenheit aus. "Er spielt traditionelle Blasmusik ebenso beherzt wie er sich komplexe Jazzkompositionen zu eigen macht und weiterentwickelt", betonte der Intendant.

Sein Debüt im Wiener Konzerthaus gab Gansch am 12. Oktober 2000 mit seinem Blechbläserensemble Mnozil Brass. Seitdem gastierte er mehr als 100 Mal mit verschiedenen Ensembles, die er zum Großteil mitbegründet hat – neben Mnozil Brass auch Gansch & Roses, die Thomas Gansch Blasmusik Supergroup und andere. Gansch musiziert auch mit bedeutenden Jazzensembles wie dem Vienna Art Orchestra, dem Don Ellis Tribute Orchestra oder dem Jazz at Lincoln Center Orchestra.

Die Wiener Konzerthausgesellschaft ist ein privater, gemeinnütziger Verein, die das 1913 eröffnete Konzerthaus in der österreichischen Hauptstadt betreibt. Zu Ehrenmitgliedern ernannte die Gesellschaft unter anderem Richard Strauss, Leonard Bernstein, Widold Lutoslawski, Elisabeth Leonskaja, Sir Simon Rattle, Olga Neuwirth, Christian Gerhaher, Elīna Garanča und zuletzt die Wiener Philharmoniker.

