Oper Zürich: Viotti wird neuer Generalmusikdirektor

Zürich/Berlin (MH) – Lorenzo Viotti wird neuer Generalmusikdirektor am Opernhaus Zürich. Der 35-jährige Schweizer übernimmt den Posten ab der Spielzeit 2028/29, teilte das Haus am Montag mit. Er folgt auf den Italiener Gianandrea Noseda, der die musikalische Leitung seit 2021 innehat. Sein Vertrag läuft zunächst bis 2030 und orientiert sich damit an der aktuellen Amtszeit von Intendant Matthias Schulz.

Mit Viotti bekomme das Opernhaus Zürich einen Schweizer Dirigenten, der das Haus bestens kenne und international zu den prägenden Stimmen seiner Generation gehöre, erklärte Schulz. "Seine Musikalität und Präsenz versprechen künstlerische Strahlkraft, Mut und neue Impulse für unser Programm." Gleichzeitig dankte der Intendant dem 2028 scheidenden Generalmusikdirektor Noseda "für seine herausragende Arbeit, seine tief verwurzelte Musikalität und seine Professionalität", mit der er das Haus entscheidend geprägt habe.

Geboren in Lausanne, hat Viotti Klavier, Gesang und Schlagzeug in Lyon sowie Dirigieren in Wien und Weimar studiert. Von 2018 bis 2021 war er Chefdirigent des Orquestra Gulbenkian in Lissabon. Anschließend hatte er die gleiche Position beim Nederlands Philharmonisch Orkest und bei der Dutch National Opera. Ab 2026 wird er musikalischer Leiter des Tokyo Symphony Orchestra.

Am Opernhaus Zürich leitete Viotti bereits die Produktionen "Werther" (2018), "Die Csárdásfürstin" (2020), "Die tote Stadt" (2025) und "Die Fledermaus" in der aktuellen Spielzeit. "Im Laufe der Jahre ist Zürich für mich zu einer zentralen künstlerischen Heimat geworden", sagte der Dirigent. "Von Anfang an habe ich hier kontinuierliche Unterstützung und Inspiration erfahren." Die Musiker, die Ensembles sowie die Institution als Ganzes verkörperten "eine einzigartige künstlerische Kultur, in der Musik und Menschlichkeit untrennbar miteinander verbunden sind".

