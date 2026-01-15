"Oper! Award" ehrt Bühnen- und Kostümbildner Rose

Berlin (MH) – Der Bühnen- und Kostümbildner und Regisseur Jürgen Rose wird mit dem Lebens- und Ehrenpreis des "Oper! Award" 2026 ausgezeichnet. Das teilte die Zeitschrift "Oper! Das Magazin" am Donnerstag mit. Die Ehrung werde dem 88-Jährigen im Rahmen der Preisverleihung am 23. Februar im Theater Regensburg persönlich überreicht.

"Fast sämtliche Gewerke hat dieser Künstler bedient, Bühne, Kostüme und Dramaturgie mit geschaffen für mehr als 300 Opern, Schauspiele, Ballette und Operetten, auch selbst Regie geführt", erklärte die Jury aus Fachjournalisten. In seinen Anfängen sei Rose sogar als Schauspieler aufgetreten. "Stets traf er den Punkt, als Perfektionist im Team. Dafür wurde er geliebt, gefürchtet – und stilbildend für eine ganze Schülergeneration."

Bei der Gala werden Preisträger in insgesamt 20 Kategorien bekanntgegeben und persönlich geehrt. Erwartet werden unter anderem Cecilia Bartoli, Jonathan Tetelman, Barrie Kosky, Christof Loy, Ermonela Jaho, Nadezhda Karyazina, Erin Morley und Miina-Liisa Värelä. Das Theater Regensburg wird als Opernhaus des Jahres geehrt.

Die "Oper! Awards" werden heuer zum sechsten Mal seit 2019 verliehen. Wegen der pandemiebedingten Ausfälle von Vorstellungen und Künstlerauftritten wurden die Preise 2021 nicht vergeben. Die Verleihung 2026 bezieht sich spielzeitübergreifend auf das Kalenderjahr 2025.

