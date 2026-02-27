Pianist von Eckardstein wird Professor in München

München/Berlin (MH) – Die Hochschule für Musik und Theater München (HMTM) hat Severin von Eckardstein zum Professor für Klavier am Institut für künstlerische Instrumentalstudiengänge berufen. Der Pianist nimmt seine Tätigkeit zum 1. Oktober 2026 auf, wie die Einrichtung am Freitag mitteilte. Der 47-Jährige unterrichtete zuletzt schon als Professor an der Kölner Hochschule für Musik und Tanz.

Beim Unterrichten sei ihm besonders wichtig, in einer offenen Gesprächsatmosphäre gemeinsam Fragen der Musik und der Interpretation zu erforschen, erklärte von Eckardstein. "Dabei möchte ich auch ein gesundes Bewusstsein für das Üben fördern: Wieviel und welche Art von Üben ist wirklich nötig, um die musikalische Botschaft zu verinnerlichen, aber gleichzeitig Freude am Lernen, Spielen und an einer breiten Repertoirekenntnis zu entwickeln?" Vor dem Hintergrund einer herausfordernden Berufsperspektive für junge Pianisten wolle er seinen Studenten Mut machen: "Wer etwas ausprobiert, kann am ehesten gewinnen."

Der Pianist spielt als Solist und mit bedeutenden Klangkörpern, darunter das Royal Concertgebouw Orchestra, das Dallas Symphony Orchestra, das NHK Orchestra und das Mariinsky Orchestra. Kammermusikalisch trat er etwa beim Kuhmo Chamber Music Festival in Finnland und beim Risør Chamber Music Festival in Norwegen auf. Zusammen mit der Geigerin Franziska Hölscher gründete er 2014 die Kammermusikreihe "Klangbrücken" am Konzerthaus Berlin.

