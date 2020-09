Norddeutsche Philharmonie spielt wieder in voller Stärke

Rostock/Berlin (MH) – Die Norddeutsche Philharmonie Rostock startet am (heutigen) Sonntag in die neue Saison – und das in gewohnter Stärke. Das Orchester sei der erste Klangkörper in Deutschland, der in der Corona-Pandemie wieder einen normalen Konzertspielbetrieb aufnehmen kann, teilte das Volkstheater Rostock mit. Möglich mache das ein Hygienekonzept, das unter anderem auf fest definierte Musikergruppen und regelmäßige Rachenabstriche setzt.

Das Pilotprojekt wurde von einem Rostocker Biotech-Unternehmen gemeinsam mit dem Volkstheater-Intendanten Ralph Reichel und dem Chefdirigenten Marcus Bosch entwickelt. Es soll bis Jahresende laufen. "Ich bin über alle Maßen froh und glücklich, dass wir diese Möglichkeit hier in Rostock haben", sagte Bosch. So könne für Publikum und Musiker eine Rückkehr zur Normalität organisiert werden. Von dem Modell könnten auch andere Orchester profitieren: Als Vorsitzender der GMD-Konferenz hat Bosch die Erweiterung des Pilotprojekts auf 15 Klangkörper angeregt.

Beim 1. Philharmonischen Konzert interpretieren alle knapp 70 Instrumentalisten das 1. Violinkonzert von Max Bruch und die 4. Symphonie von Gustav Mahler. Solisten sind die Geigerin Ioana Cristina Goicea und die Sopranistin Alyona Rostovskaya. Das Motto des Konzerts lautet "Himmlischer Auftakt!"

Der 1969 in Heidenheim geborene Bosch gibt damit seinen Einstand als Chefdirigent der Norddeutschen Philharmonie Rostock. Seit 2018 hatte er als "Conductor in Residence" bereits die künstlerische Leitung inne.

