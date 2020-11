Händel-Festspiele Karlsruhe auf 2022 verschoben

Karlsruhe/Berlin (MH) – Die Internationalen Händel-Festspiele 2021 in Karlsruhe werden um ein Jahr verschoben. Das Publikum erwarte höchste künstlerische Qualität und eine große Vielfalt an Veranstaltungen. "Leider ist es nicht möglich, diese Erwartungen unter Corona-Bedingungen voll zu erfüllen", erklärte der Generalintendant des Badischen Staatstheaters Karlsruhe, Peter Spuhler, am Montag. Zudem sei das Festival einnahmenabhängig. "Ein begrenztes Platzangebot würde Ungerechtigkeit und Unfairness schaffen."

Anstelle der Festspiele soll es im Februar ein Wochenende mit drei Galakonzerten geben. Geplant sind unter anderem Auftritte der schwedischen Mezzosopranistin Ann Hallenberg, des polnischen Countertenors Jakub Józef Orliński und der Deutschen Händel-Solisten. Die genauen Programmpunkte sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Die 43. Ausgabe des Festivals Anfang des Jahres hatte fast 14.000 Barock-Fans aus aller Welt angezogen. Den Angaben zufolge waren die 19 Opern- und Konzertveranstaltungen zu rund 99 Prozent ausgelastet gewesen, was einen Rekord bedeute. Für 2021 war unter anderem eine Neuproduktion der Oper "Hercules" unter der Regie von Floris Visser und die Wiederaufnahme von "Tolomeo" angekündigt.

(wa)

