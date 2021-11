Arthur Rubinstein – Das Abschiedskonzert

Sonntag, 07. November 2021 / 17:40 – 18:30 Uhr

Musik (Deutschland 2021, Erstausstrahlung) Im April 1975 wurde in der Londoner Fairfield Hall Musikgeschichte geschrieben: Der Pianist Arthur Rubinstein, der allmählich erblindete, wollte der Welt ein Vermächtnis hinterlassen. Chopins zweites Klavierkonzert hat ihn durch sein ganzes Leben begleitet. In der Fairfield Hall brachte Rubinstein das Werk ein letztes Mal zum Leuchten.

Arthur Rubinstein kehrte für diese Aufführung nach London zurück, wo er 63 Jahre zuvor sein Debüt gab. Er war 88 Jahre alt und eine lebende Legende, die mit Komponisten wie Rachmaninow oder Strawinsky auf Augenhöhe verkehrt hat. Es ist das Finale einer unglaublichen Lebensleistung und der grandiose Auftritt eines Altmeisters.

In der Dokumentation gesteht der Dirigent und Pianist Daniel Barenboim, dass er als 14-Jähriger mit Rubinstein seine erste Zigarre geraucht und seinen ersten Wodka getrunken habe. Seine Lebensgefährtin Annabelle Weidenfeld nennt ihn den charmantesten Menschen überhaupt, und die jüngste Tochter, Alina Rubinstein, erinnert sich an den charismatischen, aber oft abwesenden Vater, den sie "für niemanden in der Welt habe eintauschen wollen".

Faszinierende Einblicke in das Familienleben der Rubinsteins gewähren bisher selten gezeigte Archivaufnahmen und auch der Grandseigneur an den Tasten kommt selbst zu Wort. In der legendären Konzertaufzeichnung, ganz ohne Publikum, eigens für die Kameras, mit dem London Symphony Orchestra unter Dirigent André Previn, ist Rubinstein noch immer die majestätische Pianisten-Ikone: aufrecht wie elegant thront er im Frack am Flügel.

