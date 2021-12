Altistin Gwendolyn Killebrew gestorben

Düsseldorf/Berlin (MH) – Die Deutsche Oper am Rhein trauert um Gwendolyn Killebrew. Wie das Haus am Dienstag mitteilte, ist die Altistin am 24. Dezember in Düsseldorf gestorben. Sie wurde 80 Jahre alt. "Wir haben mit Gwendolyn Killebrew eine bedeutende Sängerin, ein wunderbares Ensemblemitglied und eine bei allen beliebte Kollegin verloren, der wir ein ehrendes Andenken bewahren werden", erklärte Generalintendant Christoph Meyer.

Die amerikanische Altistin zählte von 1976 bis 2006 zum Ensemble der Rheinoper. Auch international war sie an vielen Häusern erfolgreich. Killebrew gestaltete bedeutende Partien ihres Fachs, darunter die Rolle der Carmen, die Wagner-Partien Fricka, Erda und Waltraute sowie die Verdi-Rollen Ulrika, Maddalena und Azucena.

1988 erhielt sie von der Deutschen Oper am Rhein den Titel der Kammersängerin. Ihren letzten Auftritt auf der Düsseldorfer Bühne hatte sie 2009 als Bacchis in der Offenbach-Operette "Die schöne Helena". 2011 wurde sie zum Ehrenmitglied des Hauses ernannt.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zur Deutschen Oper am Rhein

Link:

➜ http://www.operamrhein.de