Polar Music Prize für Ensemble intercontemporain

Stockholm/Berlin (MH) – Das Ensemble intercontemporain erhält den Polar Music Prize 2022. Die in Paris ansässige Gruppe sei "das weltweit führende Ensemble für zeitgenössische Musik", erklärte die Schwedische Musikakademie am Dienstag. Die Auszeichnung geht auch an den US-amerikanischen Punkmusiker Iggy Pop. Die Preise werden am 24. Mai in Stockholm überreicht.

"Das Ensemble intercontemporain ist ein bahnbrechendes Kollektiv", sagte die Geschäftsführerin des Polar Music Prize, Marie Ledin. "Ihre Arbeit hat dazu beigetragen, die Grenzen der modernen klassischen Musik zu erweitern." Das von dem französischen Komponisten und Dirigenten Pierre Boulez 1976 gegründete Ensemble sei "die erste und älteste Organisation ihrer Art in der Welt". Seit 2013 von Matthias Pintscher geleitet, arbeitet das Kollektiv mit Komponisten zusammen, erforscht Instrumentaltechniken und entwickelt Projekte, die Musik, Tanz, Theater, Film, Video und bildende Kunst miteinander verbinden.

Der Polar Music Prize wird seit 1992 jährlich an einen klassischen Künstler und einen Popmusiker vergeben. Er wurde 1989 von Stig Anderson, dem ehemaligen Manager der schwedischen Pop-Gruppe ABBA, gestiftet. Die Königliche Schwedische Musikakademie verwaltet den Preis und bestimmt die Jury. 2021 fiel die Verleihung wegen der Corona-Pandemie aus.

Die Auszeichnung gilt als inoffizieller Nobelpreis für Musik und ist mit jeweils einer Million schwedischen Kronen (rund 95.775 Euro) dotiert. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Nikolaus Harnoncourt, Isaac Stern, Renée Fleming, Evelyn Glennie, das Kronos Quartett und zuletzt Anna Netrebko.

