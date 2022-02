Opernsänger Rolf Wollrad gestorben

Dresden/Berlin (MH) – Die Dresdner Semperoper trauert um ihr Ehrenmitglied Rolf Wollrad. Wie das Haus am Donnerstag mitteilte, ist ihr früherer Operndirektor am Mittwoch gestorben. Darüber habe die Familie des Sängers informiert. Wollrad war am Sonntag 84 Jahre alt geworden.

1938 in Döbeln geboren, studierte Wollrad in Leipzig und Sofia. Danach gehörte er zunächst zum Ensemble der Landesbühnen Sachsen in Radebeul. 1970 kam er an die Dresdner Staatsoper. 1991 berief ihn der damalige Intendant Christoph Albrecht zum Operndirektor. Bereits 1975 war Wollrad zum Kammersänger ernannt worden.

2003 verabschiedete ihn die Semperoper als ihr Ehrenmitglied. Danach gastierte der Bass bei zahlreichen Musiktheaterproduktionen in Dresden und darüber hinaus. Seinen endgültigen Abschied von der Bühne nahm Wollrad 2013 nach 52 Jahren.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zur Semperoper Dresden

Link:

➜ http://www.semperoper.de