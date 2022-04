Domspatzen finden Dirigentin für neuen Mädchenchor

Regensburg/Berlin (MH) – Elena Szuczies wird die erste Dirigentin des neuen Mädchenchors der Regensburger Domspatzen. Die 28-jährige Düsseldorferin setzte sich unter gut einem Dutzend Bewerberinnen durch, teilte der Chor am Dienstag mit. Szuczies werde den Posten zum 1. September 2022 übernehmen.

Die Entscheidung sei sehr einmütig gefallen, erklärte Domkapellmeister Christian Heiß. "Elena Szuczies verfügt über eine hohe musikalische Qualität und hat trotz ihres noch jungen Alters schon viel Erfahrung in der Arbeit mit Mädchenchören", betonte er.

"Die Gründung eines Mädchenchores unter dem Dach der weltberühmten Domspatzen ist eine reizvolle Herausforderung für mich", sagte die Dirigentin. Die Mädchen und jungen Frauen sollten eine musikalische Bildung und Förderung auf höchstem Niveau bekommen. Szuczies hat Katholische Kirchenmusik in Köln studiert und steht vor dem Abschluss ihres Masterstudiums Chordirigieren in Düsseldorf. Praktische Erfahrung sammelte sie bereits beim Mädchenchor am Kölner Dom als musikalische Assistentin von Domkantor Oliver Sperling.

Die Regensburger Domspatzen wurden im Jahr 975 gegründet und sind nach Angaben des Bistums der wahrscheinlich älteste Knabenchor der Welt. Im vergangenen Juni wurde bekanntgegeben, dass die Regensburger Dommusik zusätzlich auch einen Mädchenchor bekomme. Ab dem Schuljahr 2022/23 werden Mädchen in den neuen Chor und das Gymnasium aufgenommen. Im Internat sollen sie in einem eigenen Wohnbereich leben.

