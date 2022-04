¡Cincuentanero! Rolando Villazón wird 50 – Galakonzert in Salzburg

Sonntag, 17. April 2022 / 17:20 – 18:40 Uhr

Konzert (Österreich 2022, Erstausstrahlung) Am 22. Februar wurde Rolando Villazón 50 – am Tag davor feierte er mit einem Galakonzert im Salzburger "Haus für Mozart". Prominente Gäste – Placido Domingo, Fatma Said, Michael Volle, Charles Castronovo, Regula Mühlemann und Magdalena Kožena – servierten hochkarätige Geburtstagsständchen. Den ersten Teil des Konzerts widmete das Geburtstagskind seinem musikalischen Herzensfreund Wolfgang Amadeus Mozart, im zweiten Teil folgten "Hits" aus Oper, Operette und populäre Lieder aus Europa und Mexiko.

Mit seinen Gästen verbinden Rolando Villazón langjährige Freundschaften, persönliche wie musikalische. Gemeinsam servieren sie Arien aus "Le nozze di Figaro", "La clemenza di Tito" und "Così fan tutte" – und wechseln dann ins leichtere Fach: beliebte Operettenmelodien und auch mitreißende Gassenhauer Zarzuelas – "echte Ohrwürmer zum Mitsingen", so der gebürtige Mexikaner. Begleitet werden die Sänger von der Camerata Salzburg unter der litauischen Dirigentin Giedrė Šlekytė.

Das vollständige Konzert ist auch auf ➜ ARTE Concert zu sehen (verfügbar bis 23.05.2022).

