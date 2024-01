Bernstein Award an Cellistin Anastasia Kobekina

Lübeck/Berlin (MH) – Der Leonard Bernstein Award des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) geht in diesem Jahr an Anastasia Kobekina. Die 29-jährige Russin gelte als eine der vielversprechendsten Cellistinnen ihrer Generation, teilten die Veranstalter am Freitag mit. Die Auszeichnung soll der Künstlerin am 12. Juli 2024 bei einem Preisträgerkonzert in Lübeck verliehen werden.

Die Jury des Nachwuchspreises lobte Kobekinas Virtuosität und ihren besonderen Ausdruck: Die Musikerin verbinde technisches Können mit Herzenswärme", erklärte Intendant Christian Kuhnt. "Überzeugt hat uns nicht zuletzt die spielerische Leichtigkeit, mit der sie sich durch verschiedene Stilepochen bewegt."

Der international begehrte Nachwuchspreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Er wird seit 2002 von der Sparkassen-Finanzgruppe gestiftet, die damit ein Signal im Bereich der Talentförderung setzen will. Zu den bisherigen Preisträgern zählen die Pianisten Lang Lang und Anna Vinnitskaya, die Cellisten Alisa Weilerstein und Kian Soltani, die Mezzosopranistin Emily D’Angelo und zuletzt die Schlagzeugerin Vivi Vassileva.

