Ernst von Siemens Musikpreis an Unsuk Chin

München/Berlin (MH) – Der internationale Ernst von Siemens Musikpreis geht in diesem Jahr an Unsuk Chin. Mit der Südkoreanerin zeichne das Kuratorium eine international renommierte Komponistin aus, deren Werke weltweit aufgeführt werden, teilte die Ernst von Siemens Musikstiftung am Donnerstag mit. Die Auszeichnung ist mit 250.000 Euro dotiert und zählt zu den wichtigsten Musikpreisen weltweit. Der Musikpreis soll zusammen mit den Komponisten-Förderpreisen am 18. Mai im Herkulessaal der Münchner Residenz verliehen werden.

Chin habe der Neuen Musik neue Wege aufgezeigt und ein breites Publikum begeistert, hieß es in der Begründung. Sie setze tradierte Konzepte wie Melodie und Harmonik nicht außer Kraft, sondern interpretiere sie immer wieder neu. "Ihre Werke zeichnen sich durch luzide, traumhafte Klänge und eine humoristische Leichtigkeit aus. Es entsteht eine Musik, zu der das Publikum leicht Zugang findet, die aber gleichzeitig komplex und herausfordernd bleibt."

Die drei Komponisten-Förderpreise der Stiftung gehen 2024 an die Isländerin Bára Gisladottir, den Italiener Daniele Ghisi und den Chinesen Yiqing Zhu. Neben dem Preisgeld von jeweils 35.000 Euro sind auch Musikproduktionen Teil der Auszeichnung.

Die Laudatio auf Unsuk Chin hält Louwrens Langevoort, Intendant der Kölner Philharmonie. Das Ensemble intercontemporain spielt unter der Leitung seines neuen musikalischen Direktors Pierre Bleuse Werke der Preisträgerin. Die Förderpreisträger werden in filmischen Kurz-Porträts von Johannes List und mit eigenen Werken vorgestellt.

Die in der Schweiz ansässige Ernst von Siemens Musikstiftung vergibt in diesem Jahr insgesamt 3,65 Millionen Euro an Fördermitteln, darunter mehr als drei Millionen Euro an zeitgenössische Musikprojekte weltweit. Gefördert werden vor allem Kompositionsaufträge, aber auch Festivals, Konzerte, Kinder- und Jugendprojekte.

(wa)

