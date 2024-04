Hannovers Generalmusikdirektor Zilias bleibt bis 2026

Hannover/Berlin (MH) – Stephan Zilias verlängert seinen Vertrag als Generalmusikdirektor der Staatsoper Hannover um ein Jahr. Damit werde der Dirigent in der ersten Spielzeit des neuen Intendanten Bodo Busse noch im Amt bleiben, teilte das Haus am Freitag mit. "Ab dem Sommer 2026 möchte ich mich vermehrt einer Gastiertätigkeit widmen und gleichzeitig mehr Zeit mit meiner Familie verbringen", sagte Zilias.

Der gebürtige Wiesbadener (Jahrgang 1986) kam 2020 unter der Intendanz von Laura Berman nach Hannover. Die US-Amerikanerin beendet ihren Vertrag zum Sommer nach dann sechs Jahren im Amt. Der designierte Intendant Busse erklärte, Zilias' Vertragsverlängerung sei eine gute Nachricht für die Staatsoper Hannover. Er habe den Dirigenten als musikalisch vielseitigen, inhaltlich engagierten, innovativen und verantwortungsvollen Künstler kennengelernt. "Sehr schnell konnten wir uns bei unseren Treffen über gemeinsam erwünschte Musiktheaterprojekte und spannende Konzertprogramme bzw. Formate verständigen."

Zilias studierte Klavier und Dirigieren in Köln, Düsseldorf und London. 2011 debütierte er an der Oper Köln und 2013 bei den Bregenzer Festspielen. Nach zwei Spielzeiten als Repetitor und Kapellmeister am Staatstheater Mainz wurde er 2014 an das Theater Lüneburg als 1. Kapellmeister berufen, ein Jahr später in gleicher Position an die Oper Bonn. In der Saison 2018/19 wurde er Kapellmeister und Assistent von Donald Runnicles an der Deutschen Oper Berlin. Sein Hausdebüt an der Staatsoper Hannover gab er in der Saison 2019/20 mit Richard Strauss' "Salome".

