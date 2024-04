Welser-Möst Ehrenmitglied der Wiener Philharmoniker

Wien/Berlin (MH) – Die Wiener Philharmoniker haben den Dirigenten Franz Welser-Möst (63) zu ihrem Ehrenmitglied ernannt. Das teilte das Orchester am Dienstag mit. "Bei der Ehrenmitgliedschaft geht es nicht nur um künstlerische Verbundenheit, sondern auch um persönliche, wichtige Freundschaften zum Orchester", sagte Orchestervorstand Daniel Froschauer. "Seit Jahren ist Franz Welser-Möst einer von uns."

Die Zusammenarbeit mit dem geborenen Linzer begann 1998. Welser-Möst dirigiert die Philharmoniker regelmäßig in Abonnementkonzerten im Wiener Musikverein sowie auf Tourneen in Japan, China, Europa und den USA. Zudem leitet er seit Jahren das Orchester bei Opernaufführungen und Konzerten bei den Salzburger Festspielen. Bereits drei Mal – 2011, 2013 und 2023 – stand er beim Neujahrskonzert am Pult, 2010 dirigierte er das Sommernachtskonzert vor Schloss Schönbrunn. Auch die historischen Gedenkkonzerte in Sarajevo (2014) und in Versailles (2018) leitete er.

(wa)

