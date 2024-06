Neue Intendantin für Kölner Philharmonie

Köln/Berlin (MH) – Ewa Bogusz-Moore wird neue Intendantin der Kölner Philharmonie. Die ausgebildete Cellistin übernimmt am 1. August 2025 die Nachfolge von Louwrens Langevoort, wie das Haus am Dienstag mitteilte. Mit Bogusz-Moore habe man "eine überaus international erfahrene Kulturmanagerin" für den Posten gewonnen, sagte die Aufsichtsratsvorsitzende der KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft, Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos).

Der Vertrag des Niederländers Langevoort endet im Sommer 2025 nach dann 20 Jahren. Seine Nachfolgerin wurde nach einem umfangreichen Bewerbungsverfahren aus zwei Kandidaten ausgewählt. "Sie begeisterte mich in den Vorstellungsgesprächen mit einer herausstechenden Professionalität und ganzheitlichen Herangehensweise an die künstlerischen, programmatischen sowie wirtschaftlichen Herausforderungen eines internationalen Hauses", sagte Reker.

Bogusz-Moore wurde 1975 in Breslau geboren, wo sie zunächst Cello studierte. 2005 schloss sie ihr Studium des Kulturmanagements in London ab. Anschließend wirkte sie bei verschiedenen Festivals in Großbritannien und Institutionen in ihrem Heimatland. Seit 2018 ist sie Generaldirektorin des Nationalen Symphonieorchesters des Polnischen Rundfunks in Kattowitz. 2022 wurde sie zudem Co-Geschäftsführerin des European Union Youth Orchestra.

Als Kulturmanagerin, auch als Mitglied der European Concert Hall Organisation, habe sie beobachtet, "wie sehr sich die Musikindustrie in den letzten Jahren verändert hat und welchen neuen Herausforderungen wir uns stellen müssen", erklärte Bogusz-Moore. "Ich glaube, dass Institutionen wie die Kölner Philharmonie die Plattformen sind, die Menschen zusammenzubringen und die gesamte Gemeinschaft aufwerten." Sie freue sich "auf all die großartigen Dinge, die wir gemeinsam erreichen."

