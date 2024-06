Leipziger Bach-Medaille an Andreas Staier verliehen

Leipzig/Berlin (MH) – Der Cembalist und Pianist Andreas Staier ist mit der Bach-Medaille der Stadt Leipzig ausgezeichnet worden. Die Ehrung wurde ihm am Freitag im Anschluss an ein Recital des Künstlers im Festsaal des Alten Rathauses Leipzig überreicht, wie das Bach-Archiv mitteilte.

Staier zähle zu den renommiertesten Bach-Interpreten unserer Zeit, würdigte Torsten Bonew, Erster Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen der Stadt Leipzig, den Künstler. "Mit seinen einzigartigen kreativen Visionen und seinem außergewöhnlichen Talent bereichert er das Publikum. Seine Werke sind eine inspirierende Quelle der Schönheit und des Ausdrucks."

Der in Göttingen geborene Staier konzertiert sowohl am Cembalo als auch am Hammerklavier regelmäßig mit Ensembles wie dem Freiburger Barockorchester, dem Concerto Köln oder dem Orquestra Barroca Casa da Música Porto. Von 2011 bis 2021 war er Artist in Residence an der Opéra de Dijon. Seit einigen Jahren arbeitet er zudem als Dirigent und Orchesterleiter.

Mit der aus Meißner Porzellan gefertigten Medaille werden seit 2003 im Rahmen des jährlichen Leipziger Bachfests besondere Verdienste um die Pflege des Werkes von Johann Sebastian Bach (1685-1750) gewürdigt. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Gustav Leonhardt, Helmuth Rilling, Philippe Herreweghe, Angela Hewitt, die Akademie für Alte Musik Berlin und zuletzt der Thomanerchor Leipzig.

Das Bachfest 2024 dauert noch bis zum 16. Juni und steht unter dem Motto "CHORal TOTAL".

