Schleswig-Holstein Musik Festival: 95 Prozent Auslastung

Lübeck/Berlin (MH) – Für die 203 Konzerte in diesem Sommer hat das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) rund 180.000 Karten verkauft. Die Auslastung lag bei 95 Prozent, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten. 2023 waren die Veranstaltungen zu 94 Prozent ausgelastet, im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 zu 91 Prozent.

"Wir haben in Saxophonklängen geschwelgt, zu Pop-Klassikern getanzt und Vivaldi bejubelt – gemeinsam mit unserem Publikum haben wir acht Wochen lang die musikalische Vielfalt gefeiert und immer wieder unseren Horizont erweitert", sagte Festivalintendant Christian Kuhnt. Das Festival erstreckte sich über 120 Spielstätten an 71 Orten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Süddänemark und dem nördlichen Niedersachsen.

Bei der 39. Ausgabe des SHMF stand die Musikmetropole Venedig im Mittelpunkt. Mehr als 90 Konzerte boten mit Sinfonien, Kammermusik, Lieder- und Opernabenden sowie geistlicher Musik einen Einblick in das kulturelle Erbe der Lagunenstadt. Als musikalische Botschafter gastierten etwa das Orchestra del Teatro La Fenice, das Venice Baroque Orchestra, I Solisti Veneti und Venice Vocal Jam.

Porträtkünstlerin war die Saxophonistin Asya Fateyeva, die 17 Konzerte und Veranstaltungen gestaltete. Zu erleben waren auch Künstler wie Lang Lang, Rolando Villazón, Alisa Weilerstein, Bomsori Kim, Sabine Meyer und Grigory Sokolov. Es spielten Klangkörper wie das NDR Elbphilharmonie Orchester, das Symphonieorchester der Volksoper Wien, das Kyiv Symphony Orchestra, die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen und das Kammerorchester Basel sowie Nachwuchsensembles wie das MIAGI Youth Orchestra, das Bundesjugendorchester und das Jugendsinfonieorchester der Ukraine.

Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) endet am Wochenende mit drei Veranstaltungen. Am Samstag präsentiert der Geiger Daniel Hope mit seinem Hope Orchestra in der Kieler Wunderino Arena Klänge von Bach bis Vivaldi, mit Videoanimationen der Künstlerin Anna Chocholi auf einer großen LED-Leinwand. In der Lübecker Musik- und Kongresshalle interpretiert die NDR Radiophilharmonie unter Stanislav Kochanovsky am Samstag und Sonntag das Mozart-Requiem.

Das Festivalprogramm des kommenden Jahres soll am 27. Februar 2025 veröffentlicht werden.

